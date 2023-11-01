تنبيه مهم لمن تأخر صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم

أ أ

بعد ساعات من بدء إيداع معاش الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، يتساءل البعض عن سر تأخر عملية الإيداع لديه.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس": "ردًا على استفسار حول أسباب التأخير: "يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين بداية كل شهر ميلادي، وقد يتأخر إيداع المعاش باختلاف البنك المسجل فيه حساب المستفيد". اضافة اعلان



أهلاً بك ،

يتم صرف معاش الضمان الإجتماعي للمستفيدين بداية كل شهر ميلادي وقد يتأخر إيداع المعاش بإختلاف البنك المسجل فيه حساب المستفيد ،

شاكرين لك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 1, 2023





إيداع معاش الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



بدأ قبل ساعات إيداع معاش الضمان الاجتماعي– الدفعة 23 لشهر نوفمبر - وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الأربعاء.وتشمل الدفعة الجديدة، تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.ويصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالاً.ويتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.