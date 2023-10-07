للمواطنين فقط.. أرامكو تعلن عن حاجتها لموظفين للعمل في "الشرقية"

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان



المسميات الوظيفية:



أخصائي OSA.

مهندس اوسا.

رجال الاطفاء.

خريج حديث.

مشرف السلامة I.

محلل مركز الخليج للأبحاث.

مهندس سلامة العمليات.

أخصائي الصحة المهنية.

مفتش سلامة.

والمزيد ...



مزايا العمل في ساتورب: (المصدر)



راتب أساسي تنافسي.

بدل سكن.

بدل نقل.

ساعات العمل: 40 ساعة / أسبوع.

إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.

إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.

تأمين طبي.

راتب إضافي سنوي.

بدل إجازة (70% من الراتب).

برنامج تملك المنازل للسعوديين.

بدل تأثيث يدفع مرة واحدة للسعوديين.

هدايا خدمة كل خمس سنوات.





طريقة التقديم:



أوضحت ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط:رابط التقديم - (اضغط ).