السبت، 22 ربيع الأول 1445 ، 07 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

للمواطنين فقط.. أرامكو تعلن عن حاجتها لموظفين للعمل في "الشرقية"

ارامكو روان
ارامكو
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

أخصائي OSA.
مهندس اوسا.
رجال الاطفاء.
خريج حديث.
مشرف السلامة I.
محلل مركز الخليج للأبحاث.
مهندس سلامة العمليات.
أخصائي الصحة المهنية.
مفتش سلامة.
والمزيد ...

مزايا العمل في ساتورب: (المصدر)

 راتب أساسي تنافسي.
بدل سكن.
بدل نقل.
ساعات العمل: 40 ساعة / أسبوع.
إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.
إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.
تأمين طبي.
راتب إضافي سنوي.
بدل إجازة (70% من الراتب).
برنامج تملك المنازل للسعوديين.
بدل تأثيث يدفع مرة واحدة للسعوديين.
هدايا خدمة كل خمس سنوات.

طريقة التقديم:


أوضحت ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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