للمواطنين فقط.. أرامكو تعلن عن حاجتها لموظفين للعمل في "الشرقية"

أعلنت شركة
أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،
عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك
وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي OSA.
مهندس اوسا.
رجال الاطفاء.
خريج حديث.
مشرف السلامة I.
محلل مركز الخليج للأبحاث.
مهندس سلامة العمليات.
أخصائي الصحة المهنية.
مفتش سلامة.
والمزيد ...
مزايا العمل في ساتورب: (المصدر)
راتب أساسي تنافسي.
بدل سكن.
بدل نقل.
ساعات العمل: 40 ساعة / أسبوع.
إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.
إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.
تأمين طبي.
راتب إضافي سنوي.
بدل إجازة (70% من الراتب).
برنامج تملك المنازل للسعوديين.
بدل تأثيث يدفع مرة واحدة للسعوديين.
هدايا خدمة كل خمس سنوات.
طريقة التقديم:
أوضحت ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط:
رابط التقديم - (اضغط هنا).