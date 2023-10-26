يشمل الزيادة الجديدة.. آلية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كيفية الاستعلام عن نتئجة الأهلية للضمان الاجتماعي المطور.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، إنه "في حال تم التقديم على الضمان الإجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الاهلية والاستحقاق من خلال ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الإجتماعي)".

وأرفقت في ردها رابط الدخول إلى المنصة (اضغط هنا)





في حال تم التقديم على الضمان الإجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب و معرفة نتيجة الاهلية والاستحقاق من خلال ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الإجتماعي)

،للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي :

،، شاكرين لك أهلا بكفي حال تم التقديم على الضمان الإجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب و معرفة نتيجة الاهلية والاستحقاق من خلال ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الإجتماعي)،للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي : https://t.co/bIA7O1ot8U ،، شاكرين لك October 26, 2023





خطوات الاستعلام عن الأهلية



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



الزيادة الجديدة



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وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:-قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa.-قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.- قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.-في الصفحة الرئيسية اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك. ويتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين عادة في بداية كل شهر ميلادي.وحددت وزارة الموارد البشرية، موعد تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة القادمة (23) بتاريخ: 01/11/2023م".وأضافت: "وسيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال".وشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لايتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال، وفق تصريح سابق للمتحدث باسم الوزارة.وأعلن المتحدث باسم الوزارة في تصريحات سابقة، أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة القادمة (23) بتاريخ: 2023/11/1م.وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.