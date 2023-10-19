الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يؤثر "تمهير" على استحقاق الضمان المطور؟.. رد من "الموارد"

الضمان الاجتماعي
الضمان المطور
أ أ
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الاستفادة من برنامج "تمهير" لا يؤثر على أهلية الضمان المطور.
وردًا على استفسار حول ما إذا كان برنامج تمهير للتابع يؤثر على الضمان المطور، قالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش".اضافة اعلان
وأضافت: "وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على تمهير عند دراسة نتيجة الأهلية، مالم يتجاوز الحد المانع لاستحقاق المعاش".


شروط استحقاق معاش الضمان المطور

وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:
-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.
-أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.
-أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.
-ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.
-يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.
-ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.


الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج

-الأسر التي ليس لديها من يعولها.
-الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.
-المسنين وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.
-الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
–أسر المدمن والمسجون والغائب.
-الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.
-الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.
-المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.

برنامج تمهير


يتيح التدريب على رأس العمل بشكل خاص لتطوير مهارات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية.
ويشمل حديثي التخرج أو ممن سبق لهم العمل؛ بهدف تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
ويمنح البرنامج مكافأة مالية تبلغ 3000 ريال شهريًا للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى، ومكافأة مالية تبلغ 2000 ريال شهرًي للمتدرب لحملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" للمتدرب.

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