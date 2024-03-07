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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. 12 خطوة للوصول لخدمات المقيمين داخل المملكة عبر خدمة تواصل في أبشر

ابشر - خدمة التعريف الالكترونية
أبشر
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نشرت منصة أبشر خطوات الوصول لخدمات المقيمين داخل المملكة عبر خدمة تواصل في المنصة.

خدمة تواصل: اضافة اعلان

هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيدين من تقديم طلب لإنجاز معاملة يتعذر تنفيذها إلكترونيا، لتتم معالجتها دون الحاجة لمراجعة إدارة الجوازات.
خطوات الوصول لخدمات المقيمين:
1-الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.
2- اختيار "خدماتي".
3- خدمات.
4- اختيار "الجوازات".
5- أيضا اختيار خدمة "تواصل".
6- تقديم "طلب جديد".
7- يليه "تحديد القسم".
8- اختيار الخدمة.
9- إكمال متطلبات الخدمة.
10- كتابة المطلوب داخل مربع وصف الطلب.
11- رفع المرفقات.
12- تقديم الطلب.

خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي:

وفي وقت سابق كشفت منصة "أبشر" عن خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي إلكترونيًا عبر المنصة.
صلاحية التأمين:
وأضافت: تتيح هذه الخدمة للمقيم التأكد من صلاحية التأمين الصحي بسجلاته في وزارة الداخلية
طريقة تنفيذ الخدمة:
1- الدخول على منصة أبشر. 2- اختيار: استعلامات من تبويب أفراد الأسرة. 3- اختیار التعريف بفرد أسرة. اقرأ أيضا: تعرّف على خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر
خطوت تعديل المؤهل الدراسي:
أيضا كشفت منصة “أبشر” عن عدة خطوت لتعديل المؤهل الدراسي دون الحاجة لمراجعة فروع الأحوال المدنية.

طريقة تنفيذ الخدمة:

1- الدخول على موقع أبشر ثم اختيار خدماتي. 
 2- اختيار الأحوال المدنية.
 3- اختيار تواصل.

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