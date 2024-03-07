عاجل.. 12 خطوة للوصول لخدمات المقيمين داخل المملكة عبر خدمة تواصل في أبشر

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نشرت منصة أبشر خطوات الوصول لخدمات المقيمين داخل المملكة عبر خدمة تواصل في المنصة.



خدمة تواصل:



خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي:



طريقة تنفيذ الخدمة:



هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيدين من تقديم طلب لإنجاز معاملة يتعذر تنفيذها إلكترونيا، لتتم معالجتها دون الحاجة لمراجعة إدارة الجوازات.خطوات الوصول لخدمات المقيمين:1-الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.2- اختيار "خدماتي".3- خدمات.4- اختيار "الجوازات".5- أيضا اختيار خدمة "تواصل".6- تقديم "طلب جديد".7- يليه "تحديد القسم".8- اختيار الخدمة.9- إكمال متطلبات الخدمة.10- كتابة المطلوب داخل مربع وصف الطلب.11- رفع المرفقات.12- تقديم الطلب.وفي وقت سابق كشفت منصة "أبشر" عن خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي إلكترونيًا عبر المنصة.صلاحية التأمين:وأضافت: تتيح هذه الخدمة للمقيم التأكد من صلاحية التأمين الصحي بسجلاته في وزارة الداخليةطريقة تنفيذ الخدمة:1- الدخول على منصة أبشر. 2- اختيار: استعلامات من تبويب أفراد الأسرة. 3- اختیار التعريف بفرد أسرة. اقرأ أيضا: تعرّف على خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشرخطوت تعديل المؤهل الدراسي:أيضا كشفت منصة “أبشر” عن عدة خطوت لتعديل المؤهل الدراسي دون الحاجة لمراجعة فروع الأحوال المدنية.1- الدخول على موقع أبشر ثم اختيار خدماتي.2- اختيار الأحوال المدنية.3- اختيار تواصل.