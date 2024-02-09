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بالخطوات.. طريقة الاستفادة من خدمة تقرير مقيم عبر أبشر

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خدمة تقرير مقيم عبر أبشر
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كشفت المديرية العاملة للجوازات بالمملكة، عن توفير خدمة طلب تقرير مقيم، عن طريق بوابة أبشر خدمات جواز السفر الإلكتروني.اضافة اعلان

طريقة الاستفادة من خدمة تقرير مقيم عبر أبشر

وأوضحت أن الخدمة تمكن أصحاب المنشآت من إصدارهم تقارير إلالكترونية عن العاملين لديهم، لكي يتم تقديمها إلى الجهات المعنية عند الطلب، بالإضافة إلى أنه يجب توفير المعلومات الأساسية الخاصة بالوافد في التقرير، حيث إنه يعد وثيقة معتمدة ورسمية من الجوازات دون الحاجة إلى توثيق من أقسامها.


خطوات طلب تقرير مقيم

وأضافت أنه يمكن لأي جهة حكومية التحقق من المعلومات المدونة في طلب التقرير من خلال قراءة الباركود أو عن طريق بوابة أبشر.
حيث إن التقرير مدة صلاحيته 30 يومًا من تاريخ صدوره، بالإضافة إلى أن هناك عدة تعليمات من أجل الحصول على خدمة طلب تقرير مقيم، ومنها الآتي:

ما هي الخطوات الخاصة بتقديم طلب مقيم؟

يمكن التقديم على طلب تقرير مقيم، عن طريق منصة أبشر من خلال عدة خطوات، من أبرزها الآتي:
1 - يجب الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.
2 - النقر على أيقونة خدمة الخدمات الإلكترونية.
3 - يجب الدخول على خدمة خدماتي من خلال القائمة.
5 - ينبغي الضغط على خدمة الجوازات.
6 - اختيار خدمة تقديم طلب تقرير.

خطوات التحقق من تقرير مقيم

كما يمكن التحقق من طلب تقرير مقيم عن طريق إتباع عدة خطوات من أهمها الآتي:
1 - الدخول على تطبيق مقيم من خلال الرابط الخاص به.
2 - اختيار خدمة التحقق من تقرير مقيم، من الصفحة الرئيسية الظاهرة على شاشتك.
3 - الانتقال إلى صفحة إدخال المعلومات الخاصة.
4 -  إدخال كل من رقم الإقامة، رقم التحقيق المرجعي، في الخانة المخصصة بهم.
5 - النقر على خيار تحقيق.

خطوات طباعة طلب تقرير مقيم

وبعد الانتهاء من خطوات التقديم والتحقق من طلب تقرير مقيم تبقى توضيح طباعته، من خلال منصة أبشر، عن طريق عدة خطوات منها:
1 - زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بها
2 - تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية ورقم جواز السفر في الخانة المخصصة بهم.
3 - الانتقال إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.
4 - النقر على أيقونة خدماتي.
5 -  الضغط على خدمة الجوازات السعودية.
6 - النقر على طلب تقرير مقيم أبشر.
7 - النقر على طباعة، سوف تتم طباعة التقرير في الحال.
8 - استخراج تقرير مقيم.


الهدف من الخدمة

- تمكين صاحب المنشأة من استخراج المعلومات الأساسية للعمالة وطباعتها إلكترونيًا.

شروط الخدمة

- صلاحية التقرير 30 يومًا من تاريخ إصدار التقرير ويعد لاغيًا بعد ذلك، ويمكن التحقق من صحة التقرير من قبل الجهة وذلك عبر خدمة الاستعلام في أبشر من خلال الرقم المرجعي للتقرير ورقم إقامة المقيم.
ويعتبر هذا التقرير من أهم التقارير الاستكمالية التي ينبغي أن يتم تقديمها إلى الجهة المعنية به والذي يتم طلبه لكي يتم تنفيذ العديد من الخدمات الحكومية والخاصة، حيث يجب التحقيق من صحة التقرير من خلال الجهات المعنية، عن طريق خدمة الاستعلامات المتوفرة على منصة أبشر.

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