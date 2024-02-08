عاجل..تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن آلية سداد القرض لفك الرهن

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية سداد القرض لأجل فك الرهن.





سداد القرض في الصندوق العقاري لفك الرهن:



تسديد الأقساط في الصندوق العقاري:



الجهة التمويلية في الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول يفه :" السلام عليكم.. تم سداد القرض العقاري للبنك الأهلي سداد مبكر.. والمتبقي للإفراغ سداد الدعم العسكري..كيف آلية السداد ليتم فك الرهن؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" يقوم المستفيد بسداد القرض الإضافي الحسن لمبادرة دعم العسكريين بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض العقاري "الأساسي" مع الجهة التمويلية "البنك الممول".وفي وقت سابق، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن إمكانية الحصول على خصم في حالة تسديده المتأخرات بشكل كامل.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" هل يوجد خصم لمن يوجد عليه متأخرات وأراد تسديها بالكامل؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" عزيزي المستفيد.. المقترض يلزم بسداد الأقساط المستحقة وسداد كامل القرض".أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن سبب عدم ظهور بياناته لدى فرع الجهة التمويلية.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا حدثت البيانات في المستشار المالي ولكن عند الذهاب لفرع الجهة التمويلية لا تظهر بياناتي لديهم".وجاء الرد :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. بعد تسجيل كافة البيانات عبر أيقونة المستشار العقاري , يرجى التكرم بالانتظار لحين دراسة كافة البيانات المرفقة من قبلكم وصدور التوصيات من الجهات التمويلية" .