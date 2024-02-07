عاجل.. الصندوق العقاري عن خصم السداد المبكر : تم تعليق الخصومات مؤقتًا

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مستفيد يسأل عن إمكانية خصم السداد المبكر.





خصم السداد المبكر في الصندوق العقاري: اضافة اعلان



تسديد الأقساط في الصندوق العقاري:



صرف الدفعة الأخيرة من الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي استفسار.. هل يوجد خصم للسداد المبكر ؟ لأني أتذكر العام الماضي أو الله جاني اتصال وعرض سداد مبكر؟".وجاءه الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقا".وفي وقت سابق، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين ، مع استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن إمكانية الحصول على خصم في حالة تسديده المتأخرات بشكل كامل.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" هل يوجد خصم لمن يوجد عليه متأخرات وأراد تسديها بالكامل؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" عزيزي المستفيد.. المقترض يلزم بسداد الأقساط المستحقة وسداد كامل القرض".كما تفاعل أيضا، مع استفسار من قبل مواطن يستفسر عن سبب عدم تمكين ترحيل المعاملة للصندوق العقاري.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" عند طلب صرف الدفعة الأخيرة من دعم البناء الذاتي من بنك الراجحي أفادني البنك من أنه لم يتمكن من ترحيل المعاملة للبنك العقاري.. علما أن مازال متبقي من المهلة ٣٦ عشرة أيام.. فما السبب؟".وجاء الرد :" عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق بطلب الدفعة بإمكانك متابعة طلب التقييم العقاري وصرف الدفعات من خلال الجهة التمويلية "البنك الممول".