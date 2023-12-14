الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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عاجل.. "الجوازات" توضح خطوات مهمة حال تعذر تجديد الإقامة لمن هم خارج المملكة

-الجوازات ..
الجوازات
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تفاعلت الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن وجود مشكلة في تجديدإقامة مقيم خارج المملكة.

مقيم خارج المملكة:

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وقال المستفيد : " إذا كان المقيم خارج المملكة ويوجد مشكلة في تجديد الإقامة..  هل أستطيع تجديدها عند الرفع عن طريق تواصل و مراجعة الجوازات ومن ثم تمديد تأشيرة الخروج والعودة ولا لا يتم التجديد إذا كان خارج المملكة؟".

وردا على ذلك، قالت الجوازات: "في حال مازال المستفيد على سجل صاحب العمل بإمكانك تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".

في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على أنه لا يلزم تغيير جواز السفر الحالي، ويشترط ألا تقل صلاحيته مدة عن 3 أشهر للسفر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول.

جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "هل يمكن السفر باستخدام الجواز القديم؟ أم يجب إصدار الجواز الالكتروني حتى لو لم تنته مدة الجواز الأخير؟"

آلية تجديد جواز السفر
- الدخول لمنصة أبشر
- تسديد الرسوم من المدفوعات الحكومية
- اختيار خدمات من خدماتي
- الجوازات
- تجديد الجواز الإلكتروني
- طلب تجديد الجواز تحديد مدة الجواز
- الموافقة على الشروط والأحكام
- اختيار عنوان تسليم الجواز
- الإقرار بصحة المعلومات المسجلة
- سداد رسوم إيصال الجواز.

إصدار الجواز



وأوضحت الجوازات، أنه بعد تنفيذ العملية يتعين على المستفيد مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق وذلك لفحص الجواز السابق.

السفر بالهوية الوطنية:



في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على إمكانية السفر بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، شرط أن تكون صلاحية الهوية أكثر من ثلاثة أشهر دون النظر إلى صلاحية جواز السفر.
جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: هل أستطيع دخول الكويت ببطاقة الأحوال، لأن جوز سفري منتهى؟


سداد الرسوم:



كشفت الجوازات عن طريقة سداد رسوم جواز السفر بشكل إلكتروني عبر منصة "أبشر" من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.

وأضافت: "تتيح الخدمة للمواطن إمكانية سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز من خلال منصة أبشر إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى".





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