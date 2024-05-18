عاجل.. خطوات تقديم طلب لصرف معاش التقاعد في نظام التأمينات

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن خطوات تقديم طلب مستحقات التقاعد في نظام التأمينات.

وأتاحت التقديم في حال توفرت الشروط من خلال الحساب الشخصي في "التأمينات أون لاين"، بهدف توفير الوقت والجهد على عملائها الذين يرغبون في التقدم للحصول على معاش التقاعد.





خطوات التقديم على مستحقات التقاعد في نظام التأمينات





يمكنك التقدم بطلب صرف معاش التقاعد في نظام التأمينات في حال توفرت الشروط وذلك من خلال حسابك الشخصي في التأمينات أون لاين ، والرابط التالي يوضح خطوات التقديم على مستحقات التقاعد

⁦https://t.co/EWJ06ShT8K⁩

نسعد بخدمتك حياك الله,يمكنك التقدم بطلب صرف معاش التقاعد في نظام التأمينات في حال توفرت الشروط وذلك من خلال حسابك الشخصي في التأمينات أون لاين ، والرابط التالي يوضح خطوات التقديم على مستحقات التقاعدنسعد بخدمتك pic.twitter.com/ReW8Zr4Daq May 17, 2024

المشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية هم:



تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في "التأمينات أون لاين".اختيار أيقونة المعاشات والضغط على "طلب التقاعد".إدخال رقم الحساب البنكي "الايبان" والتأكيد عليه.تقديم تفاصيل المعالين.التأكد من بيانات التواصل ومراجعة تفاصيل الطلب.إدخال رمز التحقق للحصول على رقم الجوال المسجل في أبشر والضغط على "تقديم".وأوضحت "التأمينات"، أنه "في حال كان لديك معال غير نشط يمكنك التقديم على طلب تعديل بيانات معال وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال خدمات الأفراد في الموقع الإلكتروني للمؤسسة".وشددت على أنه "يجب أن يكون الحساب البنكي "الآيبان" لصاحب المعاش".- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر، أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها, ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.- العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.‌- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.‌- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.ـ يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.