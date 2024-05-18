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عاجل.. خطوات تقديم طلب لصرف معاش التقاعد في نظام التأمينات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
أ أ
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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن خطوات تقديم طلب مستحقات التقاعد في نظام التأمينات.
وأتاحت التقديم في حال توفرت الشروط من خلال الحساب الشخصي  في "التأمينات أون لاين"، بهدف توفير الوقت والجهد على عملائها الذين يرغبون في التقدم للحصول على معاش التقاعد.اضافة اعلان

خطوات التقديم على مستحقات التقاعد في نظام التأمينات

تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي  في "التأمينات أون لاين".
اختيار أيقونة المعاشات والضغط على "طلب التقاعد".
إدخال رقم الحساب البنكي "الايبان" والتأكيد عليه.
تقديم تفاصيل المعالين.
التأكد من بيانات التواصل ومراجعة تفاصيل الطلب.
إدخال رمز التحقق للحصول على رقم الجوال المسجل في أبشر والضغط على "تقديم".
وأوضحت "التأمينات"، أنه "في حال كان لديك معال غير نشط يمكنك التقديم على طلب تعديل بيانات معال وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال خدمات الأفراد في الموقع الإلكتروني للمؤسسة". 
وشددت على أنه "يجب أن يكون الحساب البنكي "الآيبان" لصاحب المعاش".

المشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية هم:

 - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر،  أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها, ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه. 
- العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.
‌- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
‌- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
ـ يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.

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