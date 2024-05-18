عاجل.. حساب المواطن يدعو الطلاب لسرعة تحديث بياناتهم في هذه الحالة حتى لا يتوقف الدعم

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دعا برنامج حساب المواطن جميع الطلاب لسرعة تحديث بياناتهم حتى لا يتوقف الدعم المستحق في حال استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.



تحديث البيانات للطلاب



جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن، على سؤال مسفيد قال فيه : "هل إذا حذفت المكافأة من الدخل أو أبقيتها كله نفس الشي صحيح؟ وهل يتأثر الدعم؟وأجاب البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله : "أهلاً بك ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك لابد من تحديثها ، نسعد بخدمتك".

في سياق آخر، كشف حساب المواطن عن خطوات الإفصاح عن السجل التجاري في برنامج الدعم.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية)، ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة)، وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".

وتضمنت التعديلات التي أجراها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

