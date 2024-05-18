السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

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عاجل.. حساب المواطن يدعو الطلاب لسرعة تحديث بياناتهم في هذه الحالة حتى لا يتوقف الدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
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دعا برنامج حساب المواطن جميع الطلاب لسرعة تحديث بياناتهم حتى لا يتوقف الدعم المستحق في حال استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.

تحديث البيانات للطلاب 

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن، على سؤال مسفيد قال فيه : "هل إذا حذفت المكافأة من الدخل أو أبقيتها كله نفس الشي صحيح؟ وهل يتأثر الدعم؟
وأجاب البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله : "أهلاً بك ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك لابد من تحديثها ، نسعد بخدمتك".

في سياق آخر، كشف حساب المواطن عن خطوات الإفصاح عن السجل التجاري في برنامج الدعم. 
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية)، ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة)، وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".
وتضمنت التعديلات التي أجراها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. اضافة اعلان

 

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