التجنيد الموّحد.. خطوات الاستعلام عن الترشيح في وظائف وزارة الدفاع

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كشفت وزارة الدفاع، ممثلة في "الإدارة العامة للقبول والتجنيد، عن خطوات الاستعلام عن الترشيح في وظائف القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ.

وأوضحت حسب تطبيق "أي وظيفة" أنه تم الإعلان عن موعد القبول للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب" على النحو التالي:





خطوات الاستعلام



تنبيه مهم



1 - متابعة حالة الطلب.2 - الدخول على بوابة القبول الرسمية لوزارة الدفاع عبر الرابط الموضح أناه.3 - الاستعلام بشكل مباشر "مع معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغ".- النتائج تظهر تدريجيًا، لذا يرجى معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغ.