الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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التجنيد الموّحد.. خطوات الاستعلام عن الترشيح في وظائف وزارة الدفاع

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وزارة الدفاع
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كشفت وزارة الدفاع، ممثلة في "الإدارة العامة للقبول والتجنيد، عن خطوات الاستعلام عن الترشيح في وظائف القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ.اضافة اعلان
وأوضحت حسب تطبيق "أي وظيفة" أنه تم الإعلان عن موعد القبول للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب" على النحو التالي:

خطوات الاستعلام

1 - متابعة حالة الطلب.
2 - الدخول على بوابة القبول الرسمية لوزارة الدفاع عبر الرابط الموضح أناه.
3 - الاستعلام بشكل مباشر "مع معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغ".

تنبيه مهم


 - النتائج تظهر تدريجيًا، لذا يرجى معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغ.
 

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