عاجل.. حصل على راتبين متأخرين دفعة واحدة فحرم من حساب المواطن؟.. البرنامج يكشف السبب

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يُعرّف حساب الحد المانع من الدعم، بأنه هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم.

ويختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20 ألف ريال، وفقًا للتعديلات التي أجريت في أكتوبر الماضي.



هل يوجد اختلاف في مقدار الحد المانع بين رب الأسرة والفرد المستقل؟



تعديلات حساب المواطن



الحرمان من الدعم بعد الحصول على راتبين متأخرين دفعة واحدة



اهلا بك، يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩، نسعد بخدمتك April 8, 2024

حساب المواطن



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