عاجل.. حصل على راتبين متأخرين دفعة واحدة فحرم من حساب المواطن؟.. البرنامج يكشف السبب

أ أ
يُعرّف حساب الحد المانع من الدعم، بأنه هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم.
ويختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20 ألف ريال، وفقًا للتعديلات التي أجريت في أكتوبر الماضي.
هل يوجد اختلاف في مقدار الحد المانع بين رب الأسرة والفرد المستقل؟يختلف الحد المانع ما بين الفرد المستقل والأسر؛ بناءً على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20 ألف ريال.
تعديلات حساب المواطنوأقر حساب المواطن في أكتوبر الماضي تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (العائل واثنين تابعين بسن 18 عامًا أو أكثر، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
الحرمان من الدعم بعد الحصول على راتبين متأخرين دفعة واحدةوفي رده على استفسار لأحد المتابعين، يسأل عن سبب حرمانه من الدعم بعد حصوله على راتبين متأخرين دفعة واحدة، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، بأنه "يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة".
اهلا بك، يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 8, 2024
حساب المواطن حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.