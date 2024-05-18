السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. التقديم يبدأ غدًا.. الأمن العام يعلن عن وظائف مدنية عبر جدارات

الامن العام
الأمن العام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية في الأمن العام عن توفر عدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد وفق ماورد في اللائحة التنفيذية للموراد البشرية في الخدمة المدنية على النحو التالي:اضافة اعلان

المؤهلات المطلوبة:


- البكالوريوس.
- الماجستير.
ملاحظة:

- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
- على المتقدمة الدخول على منصة (مؤهل) بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم الأحد 1445/11/11هـ عبر جدارات عن طريق الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الخميس 1445/11/15هـ.

اقرأ أيضا

عاجل.. التسجيل في أوبر وكريم هل يؤثر على دعم حساب المواطن؟.. توضيح من البرنامج

جهز أوراقك.. موعد وطريقة التقديم في برنامج موان لحديثي التخرج 2024م

توضيح لـ "الجوازات" بشأن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية أقل من 14 شهرًا

عاجل.. مساند يعلق.. هل يمكن نقل كفالة العمالة المنزلية للورثة؟

الزكاة توضح المصرح لهم بالشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم والمغادرة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الامن العام 8:07 م الخميس، 16 مايو 2024

من الأحد المقبل .. توفر وظائف مدنية لحملة البكالوريوس والماجستير بالأمن العام

3434543 8:48 م الجمعة، 19 أبريل 2024

الموعد والشروط.. منطقة المدينة تفتح التقديم لشغل وظائفها للخريجين بدون خبرة

555 8:14 م الجمعة، 19 أبريل 2024

عاجل.. راتب 7000 ريال.. الأكاديمية الوطنية للبناء تُعلن برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف

قوى الأمن 9:55 م الخميس، 18 أبريل 2024

مستشفى قوى الأمن بالرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى