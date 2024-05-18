عاجل.. التقديم يبدأ غدًا.. الأمن العام يعلن عن وظائف مدنية عبر جدارات

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية في الأمن العام عن توفر عدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد وفق ماورد في اللائحة التنفيذية للموراد البشرية في الخدمة المدنية على النحو التالي:



المؤهلات المطلوبة:



طريقة التقديم:

