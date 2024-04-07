عاجل.. أسكن في شقة منفصلة بمنزل والدي هل لابد من عقد إيجار للحصول على حساب المواطن؟

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كشف حساب المواطن عن شروط تقديم الدعم للشخص الذي يقيم في سكن منفصل داخل منزل الأسرة، وما إذا كان ذلك يتطلب تقديم عقد إيجار.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين، يقول: "أسكن في شقة منفصلة بمنزل والدي هل لابد من عقد إيجار للحصول على حساب المواطن؟"، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: "في حال كنت في مسكن منفصل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن، أو تعريف سكن من الجامعات - الكليات - المعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري- حكومي- خاص)".

وأضاف: " وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند".

في حال كنت في مسكن منفصل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات - الكليات - المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- حكومي- خاص) وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 7, 2024

المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

