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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أسكن في شقة منفصلة بمنزل والدي هل لابد من عقد إيجار للحصول على حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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كشف حساب المواطن عن شروط تقديم الدعم للشخص الذي يقيم في سكن منفصل داخل منزل الأسرة، وما إذا كان ذلك يتطلب تقديم عقد إيجار. اضافة اعلان
وردًا على استفسار لأحد المتابعين، يقول: "أسكن في شقة منفصلة بمنزل والدي هل لابد من عقد إيجار للحصول على حساب المواطن؟"، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: "في حال كنت في مسكن منفصل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن، أو تعريف سكن من الجامعات - الكليات - المعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري- حكومي- خاص)".
وأضاف: " وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند".


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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