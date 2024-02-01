عاجل.. يسكن مع شقيقه في منزل إيجار.. هل يستحق دعم المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن مدى أحقيته في الدخل الشهري لحساب المواطن، وذلك لأنه يسكن مع شقيقه في بيت إيجار.





عقد الإيجار والتسجيل في حساب المواطن: اضافة اعلان



تسجيل مسن بدون عقد إيجار في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤال يقول فيه :"السلام عليكم.. إذا أنا مسجل مع أخوي مرافق في بيت إيجار.. هل أستحق حساب الموطن؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام.. في حال وجود عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون عقد إيجار موحد (ساري المفعول) من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك ، وفي حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة".كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار من قبل شخص، يتساءل فيه عن حالة مسن لا يملك صكا ولا عقد إيجار، ومدى إمكانية استفادته من دخل المواطن بدون هذا الشرط.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " هل من هو كبير سن ساكن بقرية لا يملك صك ولا عقد إيجار ولكنه معتمد في الضمان الاجتماعي يسمح له بالتسجيل ويتم إعفاؤه من هذا الشرط .وجاء الرد :" أهلا بك ، في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانه معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال التوجه الى حسابه"ملف المستفيد – المرفقات".