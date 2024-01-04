عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لمن تم حذف حسابه

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن الطريقة التي يتم فيها التسجيل مجددا في حساب المواطن بعد حذف الحساب.





التسجيل بعد حذف حساب المواطن: اضافة اعلان



التسجيل في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. لو حذفت طلبي بحساب المواطن متى أقدر تاني مرة؟".وجاء الرد : "وعليكم السلام.. في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوما من حذف الحساب من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa عن طريق (تسجيل جديد، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب".وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشن إدخال رقم الجوال أثناء التسجيل في الحساب.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :"أنا بسجل في حساب المواطن وادخل رقمي يقول مسجل وأنا مو مسجله من قبل".وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " أهلاً بك .. لابد من استخدام رقم جوال غير مسجل مسبقاً في البرنامج .. نسعد بخدمتك".