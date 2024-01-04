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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لمن تم حذف حسابه

حساب مواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن الطريقة التي يتم فيها التسجيل مجددا في حساب المواطن بعد حذف الحساب.

التسجيل بعد حذف حساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. لو حذفت طلبي بحساب المواطن متى أقدر تاني مرة؟".

وجاء الرد : "وعليكم السلام.. في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوما من حذف الحساب من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa عن طريق (تسجيل جديد، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب".

التسجيل في حساب المواطن:


وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشن إدخال رقم الجوال أثناء التسجيل في الحساب.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :"أنا بسجل في حساب المواطن وادخل رقمي يقول مسجل وأنا مو مسجله من قبل".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " أهلاً بك ..  لابد من استخدام رقم جوال غير مسجل مسبقاً في البرنامج ..  نسعد بخدمتك".

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