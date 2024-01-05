الجمعة، 23 جمادى الثانية 1445 ، 05 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تغيير بيانات العمر

حساب مواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسارا من أحد المواطنين عن كيفية تغيير البيانات الخاصة بعمر المستفيد.

تغيير بيانات العمر في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم، أختي دخلت ١٨ بالهجري.. هل مفروض ندخل الحساب ونغير الفئة العمرية يدوياً أو سيتم تغيرها تلقائي من النظام؟".

وجاء الرد : " وعليكم السلام ، يتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن، نسعد بخدمتك ".

تسجيل الشقيق الأصغر في حساب المواطن:


أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع تساؤل من شخص يريد أن يسجل شقيقه معه في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا مستقل ومعي أخي الصغير.. أقدر أضيفه تابع معي في حساب المواطن ، مبينا أن رب الأسرة غير مسجل بحساب المواطن".

وجاء الرد : "في حال كان رب الأسرة غير مسجل بالبرنامج لا يمكنه الاستفادة من الدعم.. نسعد بخدمتك" .

اقرأ أيضا

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 63 وظيفة في 8 مدن

عاجل.. تابع طلباتك بكل سهولة.. طريقة تسجيل الدخول على منصة إحكام 1445هـ

هل يُحتسب راتب الأبناء الموظفين ضمن دخل المرأة المطلقة؟.. رد من الضمان الاجتماعي

تنبيه مهم من حساب المواطن للمستحق الموقوف خدماته

"الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها عن ديسمبر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 10:34 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تنبيه من حساب المواطن بشأن تغيير رقم الجوال

حساب المواطن 3:00 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. مسجون وزوجته أجنبية.. كيف يستفيد الأبناء من حساب المواطن؟

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 6:00 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يحذر من تقليص مبلغ الدعم في هذه الحالة

حساب المواطن 11:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف يستفيد العاطل من الدعم الشهري؟

اقرأ أيضا

GC_wyFmXQAAHy5V
3:30 م الخميس، 04 يناير 2024

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

منصة قوى
3:05 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. "قوى": عقد العمل يجدد تلقائيا بنسخته الأولى إلا في هذه الحالة

وزارة التعليم
2:08 م الخميس، 04 يناير 2024

88 وظيفة إدارية بوزارة التعليم.. التفاصيل ورابط التقديم

CITC
2:02 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. وظائف شاغرة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
1:07 ص الجمعة، 05 يناير 2024

الجمعة 23 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

حساب مواطن
1:00 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تغيير بيانات العمر

منصة اعتماد
12:00 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. حالات وخطوات استخدام خدمة الإركاب الحكومي عبر "اعتماد"

WhatsApp Image 2024-01-04 at 10.45.21 PM (1)
11:59 م الخميس، 04 يناير 2024

بعد توقف 13 عاما.. وصول أول إرسالية مواشي حية عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

حساب المواطن - التسجيل
11:00 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن: 4 حالات للمتزوجة كمستفيد رئيسي بدونها تكون تابعا

صالح الفوزان
10:47 م الخميس، 04 يناير 2024

هل يشرع دعاء القنوت في صلاة الفجر يوميا؟