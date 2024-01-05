عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تغيير بيانات العمر

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تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسارا من أحد المواطنين عن كيفية تغيير البيانات الخاصة بعمر المستفيد.





تغيير بيانات العمر في حساب المواطن: اضافة اعلان



تسجيل الشقيق الأصغر في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم، أختي دخلت ١٨ بالهجري.. هل مفروض ندخل الحساب ونغير الفئة العمرية يدوياً أو سيتم تغيرها تلقائي من النظام؟".وجاء الرد : " وعليكم السلام ، يتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن، نسعد بخدمتك ".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع تساؤل من شخص يريد أن يسجل شقيقه معه في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا مستقل ومعي أخي الصغير.. أقدر أضيفه تابع معي في حساب المواطن ، مبينا أن رب الأسرة غير مسجل بحساب المواطن".وجاء الرد : "في حال كان رب الأسرة غير مسجل بالبرنامج لا يمكنه الاستفادة من الدعم.. نسعد بخدمتك" .