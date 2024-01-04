عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن: 4 حالات للمتزوجة كمستفيد رئيسي بدونها تكون تابعا

تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن: اضافة اعلان



تقديم المتزوج حديثا في حساب المواطن:



وجه حساب خدمة المستفيدين تنبيها بشأن المرأة المتزوجة وطبيعة استفادتها من دخل المواطن، ومتى تكون مستفيدا رئيسيا وتابعا.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا لحساب خدمة المستفيدين تقول فيه "هل يمكن لحساب المواطن أن يقبل متزوجة وهي ما عندها تابع".وجاء الرد : " بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة".وأوضح حساب خدمة المستفيدين أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن ضرورة توفر عقد إيجار عند تقديم المتزوج في الحساب لأجل استحقاق الدعم.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. توي متزوج وأبغى أقدم على حساب المواطن.. هل لازم عقد إيجار مع العلم ساكن مع والدتي".وجاء الرد : " وعليكم السلام، في حال كانت الحالة الاجتماعية " متزوج".. لا يلزمك توفر عقد إيجار".