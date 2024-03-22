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عاجل.. هل ينقطع الدعم السكني حالة عدم إخراج شهادة "إتمام بناء"؟

الدعم السكني
سكني
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أجاب حساب العناية بالمستفيدين على سؤال مواطن يستفسر عن تأثير شهادة الإشغال على الدعم السكني.

تأثير شهادة الإشغال على الدعم السكني:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مستفيد من الدعم السكني والأرض منحة من سكني هل ينقطع الدعم لعدم إخراج شهادة إتمام بناء".
وجاء الرد : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. المستفيدين الحاصلين على منتج أرض وقرض لا تشملهم شهادة الإشغال حاليًا.. سعدنا بتواصلك".

تحويل القرض المدعوم في الصندوق العقاري:

كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن إمكانية تحويل جزء من القرض المدعوم لمنزل عليه رهن وتسكن فيه والدته.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا مستفيد من الصندوق العقاري تقريبًا لي سنة ونصف بمبلغ 500 ألف دعم.. هل يحق لي تحويل جزء من مبلغ الدعم الحالي لى لسداد منزل قديم رهن قديم تسكن فيه الوالدة أو نقل الأقساط لي وإعفائي من الدعم.. علماً أن منزل الوالدة قديم وحل المبلغ كاملاً".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. يتم إيداع الدعم شهري ولا يمكن الاستفادة من مبلغ الدعم دفعة واحدة ".

الحصول على القرض العقاري أثناء البناء:

أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن شرع في بناء العقار وقام بالتقديم على القرض أثناء عملية البناء.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : "هل لو تم البناء بدون اخذ القرض العقاري المدعوم وأثناء البناء قدمنا على الدعم نحصل عليه أولا؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".

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