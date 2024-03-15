الجمعة، 05 رمضان 1445 ، 15 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الصندوق العقاري يكشف كيفية التعامل مع الحالة "موافقة ملغية لانتهاء المدة"

صندوق - التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار تلقاه من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن المقصود بالحالة "موافقة ملغية لانتهاء المدة".اضافة اعلان

الحالة "موافقة ملغية" في الصندوق العقاري:

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"ممكن أستفسر كيف موافقة ملغية.. لي قرض ٥٠٠ ألف انتظرته سنين عمر وأنا منتظر وجات الموافقة وما عندي أرض والآن ألغى القرض.. تقدمت للإسكان يقول سبق لك الاستفادة لأني استفدت من القرض".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين بالقول :" عزيزي المستفيد.. في حال كانت حالة الطلب "موافقة ملغية لانتهاء المدة" , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم للاستفادة من خدمات وبرامج الدعم السكني المحدث ".

الحصول على القرض العقاري أثناء البناء:

كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن شرع في بناء العقار وقام بالتقديم على القرض أثناء عملية البناء.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : "هل لو تم البناء بدون اخذ القرض العقاري المدعوم وأثناء البناء قدمنا على الدعم نحصل عليه أولا؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".

استمرار الدعم في الصندوق العقاري:

أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين على سؤال من قبل مواطن يسأل عن أن استمرار الدعم ملزم باستخراج شهادة الإتمام لباقي السنوات.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" انتهيت من البناء وبقي شهرين وينقطع الدعم لمرور 3 سنوات.. فهل أنا ملزم بشهادة إتمام البناء لاستمرار الدعم.. أو زيارة المراقب من قبلكم كافي لاستمرار الدعم لباقي السنوات؟".
وجاء الرد : " عزيزي المستفيد.. نود التنويه بأن استمرارية الدعم متعلقة بتحديث بيانات منتج البناء الذاتي وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من "اكتمال البناء" خلال المهلة الزمنية "3سنوات" بدءًا من أول دفعة" .

اقرأ أيضا

جهز أوراقك.. "مطارات جدة" تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

تنبيه مهم من التأمينات بخصوص مبادرة الإعفاء من الغرامات للمنشآت

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات لهؤلاء الخريجين

عاجل وبالخطوات.. أسهل طريقة لتغيير رقم الجوال المسجل في منصة أبشر

بشرى لهؤلاء.. فتح باب التوظيف في مختلف المجالات لموسم حج 1445هـ

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صندوق التنمية العقارية 3:00 ص الجمعة، 15 مارس 2024

عاجل.. عند تقدم شخص لشراء عقار مرهون.. هل يمكن نقل المديونية إليه أم سدادها كاملة من المالك؟

صندوق التنمية العقارية 5:01 ص الخميس، 14 مارس 2024

عاجل.. تنبيه مهم بشأن وجود خصومات لأصحاب الهمم في سداد قرض الصندوق العقاري

صندوق التنمية العقارية 2:03 ص الجمعة، 01 مارس 2024

هل التقديم على القرض الشخصي يوقف الدعم السكني؟

صندوق التنمية العقارية 8:00 م الخميس، 15 فبراير 2024

عاجل.. سدّد كامل القرض العقاري و دفعة دعم العسكريين ولم يتم فك الرهن.. ماذا يفعل؟