عاجل.. الصندوق العقاري يكشف كيفية التعامل مع الحالة "موافقة ملغية لانتهاء المدة"

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار تلقاه من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن المقصود بالحالة "موافقة ملغية لانتهاء المدة".



الحالة "موافقة ملغية" في الصندوق العقاري:



الحصول على القرض العقاري أثناء البناء:



استمرار الدعم في الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"ممكن أستفسر كيف موافقة ملغية.. لي قرض ٥٠٠ ألف انتظرته سنين عمر وأنا منتظر وجات الموافقة وما عندي أرض والآن ألغى القرض.. تقدمت للإسكان يقول سبق لك الاستفادة لأني استفدت من القرض".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين بالقول :" عزيزي المستفيد.. في حال كانت حالة الطلب "موافقة ملغية لانتهاء المدة" , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم للاستفادة من خدمات وبرامج الدعم السكني المحدث ".كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن شرع في بناء العقار وقام بالتقديم على القرض أثناء عملية البناء.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : "هل لو تم البناء بدون اخذ القرض العقاري المدعوم وأثناء البناء قدمنا على الدعم نحصل عليه أولا؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين على سؤال من قبل مواطن يسأل عن أن استمرار الدعم ملزم باستخراج شهادة الإتمام لباقي السنوات.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" انتهيت من البناء وبقي شهرين وينقطع الدعم لمرور 3 سنوات.. فهل أنا ملزم بشهادة إتمام البناء لاستمرار الدعم.. أو زيارة المراقب من قبلكم كافي لاستمرار الدعم لباقي السنوات؟".وجاء الرد : " عزيزي المستفيد.. نود التنويه بأن استمرارية الدعم متعلقة بتحديث بيانات منتج البناء الذاتي وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من "اكتمال البناء" خلال المهلة الزمنية "3سنوات" بدءًا من أول دفعة" .