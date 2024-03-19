عاجل.. إيجار تكشف عن النسبة المستحقة لـ "الوسيط العقاري" حال توفيقه بين الطرفين

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كشفت منصة إيجار عن النسبة التي يستحقها الوسيط العقاري حال قيامه بالتوفيق بين طرفي العقد أو إتمام الموافقة عبر وساطته.



نسبة الوسيط العقاري:



مهلة جديدة من المؤجر للمستأجر:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "في تم تجديد من طرف المالك ولم يتم الدفع للوسيط العقاري هل يحق للوسيط أن يشتكي؟".وجاء الرد على استفساره من قبل منصة إيجار بالقول : "حياك الله والشهر عليك مبارك.. في حال تم تجديد العقد بالموافقة بين الطرفين لا يستحق الوسيط العقاري نسبة سعي".وأوضحت أيضا أنه في حال تم التجديد عن طريق الوسيط العقاري فهو يستحق نسبة سعي 2.5% من مبلغ الإيجار للسنة الأولى.وفي وقت سابق ردت منصة إيجار على استفسار من قبل أحد الأشخاص، يريد الاستفسار عن مدى أحقية المالك في إعطاء المؤجر مهلة جديدة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. "هل يحق للمالك الجديد إعطاء مهلة ٢١ يوم للمستأجر للإخلاء أو زيادة الإيجار علما أن العقد للمالك القديم متبقي به عام كامل وثلاثة أشهر والمستأجر ملتزم بالسداد حسب دفعات العقد".وجاء الرد من المنصة بالقول :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله.. نود إفادتك بأنه يتم إنهاء أو إلغاء العقد باتفاق الأطراف أو بأمر قضائي.. نسعد بخدمتك".