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عاجل.. إيجار: بهذه الخطوات يمكن للمؤجر استرداد المبلغ المحول وإعادته لحسابه البنكي

إيجار -
إيجار
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أجابت منصة إيجار على سؤال شخص يسأل عن كيفية إعادة مبلغ تم تحويله له من قبل المستأجر ويريد استرجاعه لحسابه البنكي.

استرداد المبلغ المحول للمؤجر عبر "إيجار":اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" لدي مشكله الآن المستأجر حول علي ونزلت الفلوس بالمحفظة في موقع إيجار كيف أحولها على حسابي البنكي.. وهل أستطيع إضافة الآيبان بالعقد أو لا؟ ".
وأجابت المنصة على استفساره بالقول :"حياك الله..  طريقة استرداد المبلغ الدخول" على:
 1-إدارة الحساب.
2- المحفظة.
3- اختيار المبلغ المراد استرداده.
4- اختيار أيقونة الاسترداد.
 5- يتم تحويل المبلغ خلال 5 أيام عمل من عملية الاسترداد.

الدفع خارج منصة إيجار:

وفي وقت سابق جددت منصة إيجار تحذيرها بشأن الدفع خارج المنصة، حيث إنه لا يعتد به منذ التاريخ الذي حددتها المنصة لأجل سريان عملية الدفع بطريقة صحيحة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة عبر حسابها على منصة "إكس" قائلا :"راعي المكتب يقول الدفع عنده قلت له عن طريق المنصة بدفع قال لا تعال ادفع عندي هل يحق له".
وجاء الرد :"حياك الله .. اعتبارًا من 15 يناير 2024م، الدفع إلزامي عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153  نسعد بخدمتك ".

حدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين:

أيضا ردت منصة إيجار على سؤال مواطن يستفسر عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا من تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , واحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".

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