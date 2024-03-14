عاجل.. تنبيه مهم بشأن وجود خصومات لأصحاب الهمم في سداد قرض الصندوق العقاري

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وجه حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية تنبيها، بشأن حقيقة وجود خصومات لأصحاب الهمم في سداد القرض المطلوب للصندوق.



حقيقة الخصومات لأصحاب الهمم في الصندوق العقاري:



مستفيدي الدعم السكني:



تحسين قدرة المستفيدين



تغطية تكاليف المراحل الأولية



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : "استفسار هل هناك خصم لأصحاب الهمم في سداد قرض الصندوق العقاري ولكم التحية؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على سؤاله بالقول : "عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا.. سعدنا بتواصلك".كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين، عن مدى أحقية أصحاب العقود القديمة للاستفادة من الحل التمويلي لفترة محدودة حتى 31 ديسمبر 2023 لمستفيدي الدعم السكني.وكان حساب العناية بالمستفيدين قد أعلن عن حل تمويلي لفترة محدودة حتى 31 ديسمبر 2023 لمستفيدي الدعم السكني والراغبين بمنتج البناء الذاتي مع ( بنك البلاد – البنك السعودي الأول – مصرف الراجحي - البنك الاهلي ) بهامش ربح 2.59%.وتساءل أحد المواطنين حول اشتمال ذلك لأصحاب العقود القديمة، ليرد عليه عليه بالقول : " عزيزي المستفيد.. في حال تمت الاستفادة من قبل صندوق التنمية العقارية لا يمكنك الاستفادة مرة أخرى".وفي وقت سابق أعلن صندوق التنمية العقارية عن تفعيل باقة البناء الذاتي لمستفيدي "سكني" الراغبين في بناء منازلهم، وذلك بالشراكة مع البنك السعودي الأول.وبهدف تحسين قدرة المستفيدين على تغطية تكاليف مراحل بناء منازلهم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.وأوضح الصندوق أن باقة البناء الذاتي تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي الراغبين في بناء منازلهم تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية.وبين أنه في إطار الجهود المشتركة لتمكين مستفيدي " البناء الذاتي" من تغطية تكاليف المراحل الأولية من بناء منازلهم سيتم إيداع قيمة دعم باقة البناء الذاتي دفعة واحدة للمستفيد عند توقيع العقد التمويلي، إضافة إلى رفع نسبة الدفعة الأولى التي يحصل عليها المستفيد عند توقيع العقد التمويلي مع الجهة التمويلية من 10% إلى 25%.