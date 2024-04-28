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عاجل.. هل يمكن دفع شهرين مقدما عبر منصة إيجار؟

إيجار
إيجار
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ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.

دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".

رفع إيجار الشقة على المستأجر عبر إيجار:

كما تفاعلت منصة إيجار مع تساؤل يستفسر فيه صاحبه عن إمكانية زيادة الإيجار على مستأجر شقة عبر المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه : "أنا عندي شقة وأريد أرفع إيجارها على المستأجر.. كيف أبلغه عن طريق موقع إيجار؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول:"حياك الله.. تحديد القيمة الإيجارية في العقد الجديد أو عند تجديد العقد يكون بالاتفاق بين أطراف العقد.. نسعد بخدمتك".

شروط إلغاء العقد بين المؤجر والمستأجر:

وفي وقت سابق حددت منصة إيجار شروط وضوابط إلغاء العقد بين أطراف العقد في حالة استئجار شقة سكنية أو فيلا أو غيرها من المنتجات السكنية.
وقالت منصة إيجار، ردا على سؤال بشأن ضوابط وشرط إلغاء العقد بين الطرفين: "وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته .. 
حياك الله .. نود إفادتك بأن إلغاء العقد بالاتفاق بين أطراف العقد أو بأمر قضائي".
أيضا حددت منصة إيجار الوقت المتوقع خلاله وصول مبلغ الإيجار من المستأجر لصاحب العقار أو المؤجر.
جاء ذلك في رد من منصة إيجار على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة وصول مبلغ الإيجار للمؤجر.
وأجابت منصة إيجار بقولها : "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حياك الله 
يتم وصول مبلغ الإيجار للمؤجر خلال 5 أيام عمل. نسعد بخدمتك".

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