الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لديه أكثر من محل تجاري.. كيف يتم الإفصاح عنها لأجل استحقاق دعم المواطن؟

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين يسأل عن كيفية تسجيل دخل محلاته التجارية في حساب المواطن.

الإفصاح عن دخل المحلات التجارية بحساب المواطن:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه:" لديّ ثلاث محلات تجارية مؤجرة بالنسبة للدخل.. هل كل محل أدخل إيجاره لوحده أم أدخل مجموع الإيجارات كاملة دفعة واحدة؟".
وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :" يتم الإفصاح عن مجموع العوائد المالية من الأصول العقارية واختيار نوع الدخل (برامج حكومية ودعومات ومكافئات) ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية).. نسعد بخدمتك ".

يحصل على دعم من ريف هل يمكنه التسجيل بحساب المواطن:

أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل شخص يستفسر فيه عن إمكانية تسجيله في حساب المواطن مع صرف دعم له من ريف.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. أنا سجلت في ريف وصار ينزل لي كل شهر ٤٥٠٠ هل قدر أقدم على حساب المواطن".
وجاء الرد من البرنامج :" وعليكم السلام.. بإمكانك التسجيل وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".

تأثير التسجيل في التأمينات على حساب المواطن:

كما رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطنة تستفسر فيه عن مدى تأثير تسجيلها في التأمينات على دخل زوجها الشهري في حساب المواطن.
وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه:" السلام عليكم هل  تسجيلي بتأمينات الاجتماعية يؤثر على زوجي بحساب المواطن؟".
وجاء الرد من البرنامج على الاستفسار بالقول :" وعليكم السلام.. في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاق "رب الأسرة" مرة أخرى".

اقرأ أيضا

بعضها لحديثي التخرج.. "كفاءة الطاقة" يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

عاجل.. مستفيد أكمل 250 شهر عمل ويريد التقاعد المبكر.. التأمينات تعلق

أمانة منطقة جازان تعلن عن توفر وظائف هندسية بنظام التعاقد

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

عاجل.. توجيه من إيجار في حالة رفض المؤجر تجديد العقد؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب-المواطن-1 2:00 ص الجمعة، 19 أبريل 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن استخدام رقم المسجون في التسجيل بالبرنامج

حساب المواطن 9:00 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

عاجل.. عند تجاوز الأولاد 20 عاما.. هل يحتاجون لصك ولاية في إضافتهم بحساب المواطن؟

حساب المواطن - ريال - الراتب 2:04 ص الأربعاء، 17 أبريل 2024

إرفاق "صك المنزل أم الورثة".. تنبيه مهم من حساب المواطن للأرملة حالة إضافة تابع

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 6:00 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

عاجل.. سجّل في حساب المواطن والبيت لورثة.. ما الذي عليه إرفاقه؟