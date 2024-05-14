لديه أكثر من محل تجاري.. كيف يتم الإفصاح عنها لأجل استحقاق دعم المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين يسأل عن كيفية تسجيل دخل محلاته التجارية في حساب المواطن.



الإفصاح عن دخل المحلات التجارية بحساب المواطن:



يحصل على دعم من ريف هل يمكنه التسجيل بحساب المواطن:



تأثير التسجيل في التأمينات على حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه:" لديّ ثلاث محلات تجارية مؤجرة بالنسبة للدخل.. هل كل محل أدخل إيجاره لوحده أم أدخل مجموع الإيجارات كاملة دفعة واحدة؟".وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :" يتم الإفصاح عن مجموع العوائد المالية من الأصول العقارية واختيار نوع الدخل (برامج حكومية ودعومات ومكافئات) ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية).. نسعد بخدمتك ".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل شخص يستفسر فيه عن إمكانية تسجيله في حساب المواطن مع صرف دعم له من ريف.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. أنا سجلت في ريف وصار ينزل لي كل شهر ٤٥٠٠ هل قدر أقدم على حساب المواطن".وجاء الرد من البرنامج :" وعليكم السلام.. بإمكانك التسجيل وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".كما رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطنة تستفسر فيه عن مدى تأثير تسجيلها في التأمينات على دخل زوجها الشهري في حساب المواطن.وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه:" السلام عليكم هل تسجيلي بتأمينات الاجتماعية يؤثر على زوجي بحساب المواطن؟".وجاء الرد من البرنامج على الاستفسار بالقول :" وعليكم السلام.. في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاق "رب الأسرة" مرة أخرى".