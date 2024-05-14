عاجل.. الأحوال المدنية توضح.. هل يكفي الجواز لتعريف شخص يرغب بإصدار الهوية الوطنية؟

أوضحت وكالة وزارة
الداخلية للأحوال المدنية أن جواز السفر يكفي لتعريف هوية شخص يريد أن يصدر هوية
وطنية جديدة.
تعريف الهوية بجواز السفرجاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مستفيد قال فيه :
"هل يكفي الجواز لتعريف شخص يرغب في إصدار هوية وطنية؟".
وأجابت الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "أهلًا بك، نعم، جواز السفر يكفي لتعريف هوية الشخص".
مواعيد عمل مكاتب الأحوال المدنية
في سياق متصل، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال
المدنية مواعيد عمل مكاتبها في الصباح والمساء في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء" على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. لو سمحت من كم الساعة إلى كم الساعة دوام مكاتب الأحوال المدنية ؟".
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "وعليكم السلام، عمل المكاتب من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة ٨ صباحًا و حتى الساعة ٢:٣٠ مساءً، وهناك بعض المكاتب تعمل حتى الساعة ٨ مساءً ويمكن معرفة ذلك عبر خدمة المواعيد الإلكترونية، نسعد بخدمتك".
كذلك أوضحت الأحوال المدنية، طريقة سداد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن غرامة تأجير تجديد الهوية وطريقة السداد.
دفع غرامة تأخير الهوية الوطنية
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: بإمكانك سداد الغرامة عن طريق مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق ب 0".
تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية مع سؤال مستفيد بشأن الغرامة المفروضة عليه للتأخر عن تجديد بطاقة الهوية.
خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر أبشر
أيضا، أعلنت منصة "أبشر"، خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر المنصة بعد استلامها، دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية من خلال الخطوات التالية:
خدمة تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي
خطوات تنفيذ الخدمة1ـ الدخول إلى موقع منصة أبشر.
2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3ـ اختيار الأحوال المدنية.
4ـ اختيار تفعيل الهوية الوطنية.
4 خدمات من خلال تعديل معلومات المستخدم
وكشفت منصة "أبشر" عن تفاصيل بشأن خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر الهوية الرقمية.
وقالت إن الخدمة تمكن الفرد من الأمور التالية:
1- تغيير كلمة المرور
2- تغيير البريد الإلكتروني
3- تغيير رقم الجوال
4- تعديل العنوان
طريقة تنفيذ الخدمةوأوضحت أن طريقة تنفيذ الخدمة ما يلي:
1- الدخول إلى منصة أبشر.
2- اختيار تعديل معلومات المستخدم.