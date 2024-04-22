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عاجل.. هل يوم السداد محسوب من أيام العمل للمبلغ المرسل عبر منصة إيجار؟

ايجار
إيجار
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ردت منصة إيجار على استفسار أحد الأشخاص يسأل عن سبب تأخر إرسال المبلغ المراد سداده عبر المنصة وكيفية احتساب الأيام المستغرقة لإرسال المبلغ.

إرسال المبلغ المستحق عبر منصة إيجار:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤال يقول فيه :" السلام عليكم ورحمة الله.. أنا أرسلت للمؤجر الإيجار عن طريق الدفع الالكتروني وللحين م وصلته".
وجاء الرد من المنصة على استفساره :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله نود إفادتك بأن يتم تحويل المبلغ إلى المؤجر بعد مرور 5 أيام عمل من تاريخ السداد باستثناء يوم السداد والجمعة والسبت.. نسعد بخدمتك".

إلزام الوسيط العقاري بمبلغ الضمان:

كما أجابت منصة إيجار على سؤال أحد الأشخاص يستفسر فيه عن الطريقة التي من خلالها يمكنه إلزام الوسيط العقاري برفع مبلغ الضمان في المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "كم هي نسبة التأمين"الضمان" القانونية على عقد الإيجار السكني؟ وكيف ألزم الوسيط العقاري برفعها في منصة إيجار؟".
وجاء الرد :"أهلًا بك.. نود إفادتك بأن بالاتفاق بين أطراف العقد يتم تحديد مبلغ الضمان.. شاكرين لك حسن تواصلك".

إنهاء عقد الإيجار عبر منصة إيجار:

أيضا كشفت منصة إيجار عن سبب يواجه العملاء على المنصة، وذلك في محاولة إنهاء عقد الإيجار.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا للمنصة يقول فيه :"إيش مشكلة إلغاء العقود لي أكثر من أسبوع أحاول انهي عقد الإيجار ما أنا قادر يطلع لي خطأ".
وردت عليه المنصة بالقول :"حياك الله.. نود إفادتك بأن لا بد من كتابة السبب في الملاحظات لتتمكن من إرسال طلب الإنهاء نسعد بخدمتك".

تجديد العقد عبر منصة إيجار:

فيما ردت المنصة أيضا على سؤال  تلقته من قبل أحد الأشخاص انتهى عقده ويريد في تجديده على المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"السلام عليكم.. خانة تجديد العقد لا تظهر للمؤجر ولا تظهر للمستأجر ارغب بتجديد العقد علما أن العقد منتهي من ٤ شهور" .
وجاء الرد من منصة إيجار على استفساره بالقول :" حياك الله.. مدة تجديد العقد بعد الانتهاء 120 يوماً, في حال انتهاء المدة يتم إبرام عقد جديد.. نسعد بخدمتك".

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