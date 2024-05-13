الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

موظف - وظائف - 0 هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية
هيئة الرقابة النووية
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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

- أخصائي أول عمليات وجودة 
- أخصائي تخطيط استراتيجي 
- مهندس 
- أخصائي أول تخطيط استراتيجي 
- باحث علمي 

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- إدارة الجودة
- الحاسب الآلي
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- الفيزياء
- الفيزياء الصحية
- الفيزياء النووية
- الهندسة
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة النووية
- الميكانيكية التطبيقية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة التطبيقية
- أو مايعادلهم


الشروط العامة:



- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.
- المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
- خبرة في مجال العمل.
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.

نبذة عن الهيئة:


هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض، تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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