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عاجل.. سائق خاص يريد تسوية "خروج وعودة".. ماذا يفعل في حالة سجن الكفيل؟

الجوازات
أرشيفية
أ أ
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ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال من قبل سائق يريد تسوية خروج وعودة، لكن كفيله يوجد بالسجن، ولا يدري ما هي الطريقة المناسبة للحصول على تأشيرتي الخروج والعودة.اضافة اعلان

تصريح خروج وعودة لسائق خاص:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة أكس يقول فيه :" السلام عليكم.. لو سمحت كفيلي مسجون وأريد تسوية خروج وعودة أنا سائق خاص.. إيش الطريق؟".
وجاء الرد على سؤاله بالقول :" وعليكم السلام.. يتم مراجعة المديرية العامة للسجون من قبل الوكيل لمعرفة الإجراءات في نص الوكالة المطلوبة من ثم مراجعة إدارة الجوازات لتنفيذ الإجراء حسب المنصوص عليه بالوكالة.. سعدنا بتواصلك".

تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية:

كما ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار من قبل سائق خاص يسأل عن إمكانية تجديد هوية الإقامة في الوقت الحالي.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر حساب العناية بالعملاء على منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. أنا سائق خاص وباقي في الإقامة ٨ شهور.. هل ينفع التجديد في الوقت الحالي؟".
وجاءه الرد على استفساره بالقول : "وعليكم السلام، بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهر، وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود ( رخصة العمل ، ووثيقة التأمين الصحي ) سارية الصلاحية. نسعد بتواصلك ".

تحويل تأشيرة الأطفال إلى إقامة:

أيضا تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى إقامة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس قائلا :" فضلا.. هل من الممكن تحويل زيارة أبنائي إلى إقامة داخل المملكة مع العلم إني وأمهم نحمل إقامة".
وجاء الرد على استفساره بالقول :" أهلًا بك، في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا.. سعدنا بتواصلك".

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