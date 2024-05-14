عاجل.. قام بدفع 500 ألف كاش لقرض الصندوق العقاري.. هل يستحق خصم على السداد؟

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح عن إمكانية الخصم حالة دفع مبلغ دفعة واحدة للصندوق العقاري.



وقف الخصومات في الصندوق العقاري:



وقف الدعم السكني في الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حسابه على منصة إكس :" السلام عليكم.. في حال سداد قرض الصندوق 500 ألف كاش.. هل يوجد خصم علي السداد علما أنه من القروض القديمة وعلي النظام القديم وفترة السداد علي25سنة وشكرا لكم".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين بالقول :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا.. سعدنا بتواصلك".وفي وقت سابق حذّر حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية من اتخاذ إجراء يتسبب في إيقاف الدعم السكني للمستفيدين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج على حسابه في منصة إكس يقول فيه :" سؤال.. هل إذا تم تأجير شقتي التابعة لسكني يوقف الدعم أو لا ".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره: "عزيزي المستفيد الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني":1-إلغاء العقد.2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي.4- التعثر بسداد القسط الشهري.5- السداد المبكر للتمويل.