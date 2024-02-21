هل يلزم الإفصاح عن الدخل المتذبذب في حساب المواطن..وما هي الطريقة؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية الإفصاح عن الدخل سواء المتذبذب أو الدخل الثابت، كما أوضح البرنامج طريقة تسجيل الدخل المتذبذب.
الدخل المتذبذب وحساب المواطن
جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل يتم الإفصاح عن دخل التوصيل علما أنه غير مستقر المبلغ؟".
وأجاب حساب المواطن، بقوله :"حياك الله، في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال كان الدخل متذبذب يتم تقسيم المبلغ على 12 شهر واضافة الناتج الشهري، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية "اضغط هنا".
وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن آلية إعادة التسجيل في برنامج الدعم لمن تم حذف حسابهم.
حذف حساب المواطنوقال البرنامج في رده على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يومًا من حذف الحساب".
وأشار إلى أن ذلك يكون من خلال التطبيق أو البوابة الإلكترونية عبر الرابط (من هنا)، عن طريق (التسجيل، تعبئة البيانات المطلوبة، وتقديم الطلب).
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.