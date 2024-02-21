هل يلزم الإفصاح عن الدخل المتذبذب في حساب المواطن..وما هي الطريقة؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية الإفصاح عن الدخل سواء المتذبذب أو الدخل الثابت، كما أوضح البرنامج طريقة تسجيل الدخل المتذبذب.



الدخل المتذبذب وحساب المواطن



جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل يتم الإفصاح عن دخل التوصيل علما أنه غير مستقر المبلغ؟".وأجاب حساب المواطن، بقوله :"حياك الله، في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال كان الدخل متذبذب يتم تقسيم المبلغ على 12 شهر واضافة الناتج الشهري، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية " اضغط هنا ".

وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن آلية إعادة التسجيل في برنامج الدعم لمن تم حذف حسابهم.

حذف حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

