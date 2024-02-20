كيف يحصل الأطفال من أب غير سعودي على دعم حساب المواطن؟

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رد حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل زوجة تستفسر فيه عن كيفية إضافة أبنائها من زوجها غير السعودي لأجل استحقاق الدعم من حساب المواطن.





تسجيل أبناء غير السعودي في حساب المواطن:

إضافة الأبناء مع الأم في حساب المواطن:



حصول المطلقة على دعم المواطن:



وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه :"السلام عليكم.. عندي أطفال من زوج غير سعودي هل يستحقون دعم حساب المواطن أم لا؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤالاها بالقول :"وعليكم السلام، بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع".وأوضح أنه لابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار، بشأن كيفية إضافة الأبناء مع الأم واعتمادهم في حسابها لأجل استحقاق الدعم.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا تقول فيه :" الله يسعدكم.. أنا حطيت وثيقة الحضانة ونزل اسم ولدي من أبوه في حساب المواطن.. بس الحين يقول بنزله من عندك يقصد بيسوي اعتراض.. هل يلغي من عندي".وجاء الرد :" في حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم (صك ولاية أو إثبات احتضان) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها ".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار بشأن كيفية استفادة المطلقة من دعم المواطن بعد طلاقها.وكان الحساب قد تلقى استفسار يقول فيه :" مطلقه في بيت مستقل لا يوجد لديها تابعين كيف تستطيع التسجيل في حساب المواطن؟ ".وجاء الرد : " في حال عدم وجود تابعين لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها زيارة حسابها (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات ".