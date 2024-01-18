عاجل.. هل يلزم وكالة لأجل فك رهن المتوفي.. بماذا أجاب الصندوق العقاري؟

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية فك رهن المتوفي.





فك رهن المتوفي في الصندوق العقاري: اضافة اعلان



إخلاء طرف لمتوفي من الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لعناية المستفيدين يقول فيه : "عند مراجعة الفرع إيش المطلوب لفك رهن المتوفي.. وهل يلزم وكالة؟ ".وجاء الرد بالقول : "عزيزي المستفيد.. بإمكان الوكيل الشرعي مع إحضار ما يثبت الوكالة , زيارتنا لفرع صندوق التنمية العقارية وبنخدمك إن شاء الله".أيضا أجاب حساب العناية المستفيدين في وقت سابق، على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية الحصول على طلب "إخلاء طرف" لوالده المتوفي.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا للحساب قائلا : "أريد إفادة للوالد الله يرحمه بعدم الاستفادة من صندوق التنمية ".وجاء الرد : " عزيزي المستفيد بإمكانك الحصول على خطاب إفادة (إخلاء طرف) , لمتوفى "رحمه الله" عن طريق زيارة أقرب فرع لصندوق التنمية العقارية وبيفيدونك الزملاء إن شاء الله ".