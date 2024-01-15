عاجل.. توضيح شامل من الصندوق العقاري.. هل تغيير رقم الجوال يوقف الدعم السكني؟

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن مدى تأثير تغيير رقم الجوال على الدعم السكني.





تغيير رقم الجوال وتأثيره على الدعم السكني: اضافة اعلان



نقل المديونية من بنك لآخر:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "هل في حال تحديث رقم الجوال في عقد الدعم السكني الثلاثي يتوقف الدعم؟" .وجاء الرد من حساب العناية بالمستفيدين : " عزيزي المستفيد.. الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني" هي كالآتي:1- إلغاء العقد2-إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي4-التعثر بسداد القسط الشهري5-السداد المبكر للتمويلوفي وقت سابق تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع سؤال من قبل أحد المواطنين يتساءل فيه عن كيفية نقل المديونية من بنك لآخر.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "ودي أنقل المديونية من بنك الراجحي إلى بنك الجزيرة أو إنماء.. كيف الطريقة؟" .وجاء الرد من العناية بالمستفيدين بالقول : "عزيزي المستفيد.. يمكنكم حالياً الاستفادة من برامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني على منتج شراء وحدة جاهزة من السوق ومنتج البناء الذاتي المكتمل البناء".وأوضح أنه مع العلم لا يشمل منتج البيع على الخارطة ومنتج التمويل القائم و المستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين.