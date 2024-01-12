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عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين حال وفاة من تم ضمانه

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على  استفسار من قبل شخص يتساءل عن كيفية التعامل مع شخص قام بضمانه ثم وافته المنية.

ضمان شخص متوفي في الصندوق العقاري:


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا كنت ضامن لشخص مقترض لدى البنك العقاري، هل يسقط القرض عند وفاة المقترض أو الضامن يكمل السداد؟.

وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " وعليكم السلام.. عزيزي المستفيد، يمكنكم التقديم و المتابعة على طلب إعفاء متوفى عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية من خلال الرابط التالي : اضغط هنا 
- التقديم عبر النفاذ الوطني الخاص بمقدم الطلب ومن ثم تعبئة بيانات المتوفى".

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إخلاء طرف لمتوفي من الصندوق العقاري:



وفي وقت سابق أجاب أيضا حساب العناية المستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية الحصول على طلب "إخلاء طرف" لوالده المتوفي.

وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا للحساب قائلا : "أريد إفادة للوالد الله يرحمه بعدم الاستفادة من صندوق التنمية ".

وجاء الرد : " عزيزي المستفيد بإمكانك الحصول على خطاب إفادة (إخلاء طرف) , لمتوفى "رحمه الله" عن طريق زيارة أقرب فرع لصندوق التنمية العقارية وبيفيدونك الزملاء إن شاء الله ".

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