صرف تعويض الدفعة الواحدة لمشترك التأمينات قبل الـ60 في 4 حالات.. تعرف عليها

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه لا يمكن صرف تعويض الدفعة الواحدة (للرجل/ المرأة) قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز إلا في حال استيفاء أحد شروط الاستحقاق.





حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة



حياك الله , لا يمكن صرف تعويض الدفعة الواحد (للرجل/ المراة ) قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز الا في حال استيفاء أحد شروط الاستحقاق الموضحة في المرفق . نسعد بخدمتك pic.twitter.com/d5fm26VUev April 14, 2024

وقالت في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، إنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة، دون انتظار بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وفقًا للحالات التالية:- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر، وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.- من أسقطت عنه الجنسية السعودية.