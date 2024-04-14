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عاجل.. بشرى سارة بخصوص استحقاق المعاش التقاعدي في أنظمة التقاعد

رواتب المواطنين
راتب - أرشيفية
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عمل المستفيد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي في أنظمة التقاعد. اضافة اعلان

حالات إيقاف المعاش للمستفيد في أنظمة التقاعد

وحددت "التأمينات"، 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد من عملاء أنظمة التقاعد، وهي: 
1- انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.
2- بلوغ أحد الأبناء الذكور 21 سنة، ما لم يثبت مواصلته للدراسة.
3- الوفاة.
4- زواج إحدى المستفيدات.
5- تجاوز الأبناء الذكور الثابت دراستهم الـ 26 سنة.
6- التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

موعد صرف المعاشات التقاعدية 

وأعلنت "التأمينات" عن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة المتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وصرفها بداية كل شهر ميلادي اعتبارًا من 1 مايو 2024م.
وبينت أن هذا الاجراء يأتي حرصًا منها على توافق موعد صرف المعاشات وتوحيده لكافة العملاء بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة. 
كما يأتي تماشيًا مع خطوات دمج العمليات والإجراءات التي أتت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 15/11/1442 الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي

وأوضحت "التأمينات"، أن هذا التعديل سيتم بموجبه صرف المعاشات لكافة العملاء في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، حيث سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه ويستمر بعد ذلك صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
وأضافت أن صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يعد صرفًا مقدمًا لمعاش الشهر ذاته، مقارنة بموعد الصرف السابق نهاية الشهر الميلادي.
وأكدت أنه حرصًا من المؤسسة على عدم تأثر أي من العملاء بهذا التعديل فسيكون صرف معاشات شهر إبريل لمتقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري في موعده في اليوم الخامس والعشرين من شهر إبريل، على أن يُصرف لهم معاش شهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو، وبذلك يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة العملاء اعتبارًا من 1 مايو 2024م.

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