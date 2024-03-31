عاجل.. الصندوق العقاري يكشف كيفية تقديم طلب جديد للحصول على قرض

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مواطن، يستعلم عن كيفية الحصول على قرض.



طلب جيد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:



استمرار الدعم في الصندوق العقاري:



الحصول على القرض العقاري أثناء البناء:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أقدر أخذ قرض من عندكم على تمويل العقاري من بنكي.. وكيف أقدم؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين، على سؤال من قبل مواطن يسأل عن أن استمرار الدعم ملزم باستخراج شهادة الإتمام لباقي السنوات.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" انتهيت من البناء وبقي شهرين وينقطع الدعم لمرور 3 سنوات.. فهل أنا ملزم بشهادة إتمام البناء لاستمرار الدعم.. أو زيارة المراقب من قبلكم كافي لاستمرار الدعم لباقي السنوات؟".وجاء الرد : " عزيزي المستفيد.. نود التنويه بأن استمرارية الدعم متعلقة بتحديث بيانات منتج البناء الذاتي وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من "اكتمال البناء" خلال المهلة الزمنية "3سنوات" بدءًا من أول دفعة".كما تفاعل أيضا مع استفسار من قبل مواطن شرع في بناء العقار وقام بالتقديم على القرض أثناء عملية البناء.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : "هل لو تم البناء بدون اخذ القرض العقاري المدعوم وأثناء البناء قدمنا على الدعم نحصل عليه أولا؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".