عاجل.. برواتب ومميزات تنافسية.. شركة علم تفتح باب التوظيف .. رابط التقديم

أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح فرص وظيفية
وتدريبية في (الرياض) برواتب تنافسية ومزايا متعددة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب
المسميات والتخصصات التالية:
- مدير مكتب (Office Manager)
- أخصائي تسعير (Specialist - Pricing Job)
- مستشار مشارك لأداء الشركة (Associate Consultant-Corporate Perforrmance Job)
- مدير برنامج أول (Senior Program Manager Job)
- مستشار كبير (Senior Consultant Job)
- مهندس شبكات رئيسي (Principal Network Engineer)
- أخصائي تسعير العلامات التجارية والتسويق (Pricing Specialist-Branding & Marketing)
- التدقيق الرئيسي لتقنية المعلومات (Principal-IT Audit)
- مستشار أول تطوير الأعمال الدولية (International Business Development Senior Consultant)
- مهندس الحلول (Principal: Solution Architect/Enterprise Architect)
- تدريب تعاوني - الموارد البشرية (Coop Training - Human Resources)
- تدريب تعاوني - التسويق (Coop Training - Marketing)
- تدريب تعاوني - القانون (Coop Training - Legal)
- تدريب تعاوني - الهندسة الصناعية (Coop Training - Industrial Engineering)
- تدريب تعاوني - المحاسبة (Coop Training - Accounting)
- تدريب تعاوني - نظم المعلومات الإدارية (Coop Training - Management Information System)
- تدريب تعاوني - المالية (Coop Training - Finance)
- تدريب تعاوني - علوم الحاسب (Coop Training - Computer Science)
- تدريب تعاوني - نظم المعلومات (Coop Training - Information System)
- تدريب تعاوني - تقنية المعلومات (Coop Training - Information Technology)
- تدريب تعاوني - هندسة البرمجيات (Coop Training - Software Engineering)
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- التسويق
- القانون
- المحاسبة
- المالية
- علوم الحاسب
- الشبكات
- الأمن السيبراني
- نظم المعلومات الإدارية
- تقنية المعلومات
- نظم المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- الهندسة الصناعية
- هندسة البرمجيات
- أو مايعادلهم
مزايا العمل في شركة علم:
- رواتب شهرية تنافسية.
- زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.
- مكافآت سنوية من الأرباح.
- قروض حسنة.
- تأمين طبي للموظف وأسرته.
- تأمين طبي لوالدي الموظف.
- تأمين على السيارة.
- اشتراكات بالنوادي الرياضية.
- خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.
- دعم الراغبين في الدراسة.
نبذة عن الشركة:
شركة علم هي شركة مساهمة سعودية مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة تقدم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات والأفراد، تهدف شركة علم إلى بناء أكبر منظومة وطنية للأعمال الإلكترونية الآمنة لتوفير المشاركة المعلوماتية وتداول البيانات والمعلومات من قبل الأطراف مختلفة المصادر المتعددة. مما يتيح الفرصة لمزودي المعلومات والمستفيدين من التعامل مع المعلومات من خلال قنوات إلكترونية آمنة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا