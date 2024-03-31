الأحد، 21 رمضان 1445 ، 31 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ينتهي الخميس.. تفاصيل الوظائف الموسمية لمستشفى قوى الأمن

مستشفى قوى الأمن1
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الموسمية المؤقتة للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان
مجالات العمل:
- وظائف إدارية
- وظائف سائقين
- وظائف تقنية
- وظائف فنية
- وظائف صحية

المؤهلات المستهدفة:


- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط:


- يسمح بالتقديم على وظيفة واحدة فقط.
- يجب تحديد اسم الوظيفة المتقدم عليها.
- يجب مطابقه المؤهل والخبرة لمتطلبات الوظيفة المتقدم عليها.
- يجب توفر تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري المفعول) للوظائف الصحية.
- يجب إرفاق معادلة الشهادات لحملة المؤهلات الدراسية الصادرة من الدول الأجنبية عند إرفاق الشهادة التعليمية الجامعيةمن موقع وزارة التعليم (سفير المعادلات).
- الوظائف تتطلب إجتياز الامتحانات المطلوبة والمقابلة الشخصية.
- يستنثى من إختبار اللغة الإنجليزية حملة المؤهلات الدراسية الصادرة من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.
- يُستنثى من إختبار اللغة الإنجليزية المتقدمين على وظائف مدراء الإدارات والأطباء.
- يرجى ارفاق رخصه القياده النقل الثقيل مع الهوية الوطنيه للمتقدمين على وظيفة سائق.
- وظائف الحج الموسمية لا تتطلب ارفاق اختبار اللغة الانجليزيه.

ملاحظات:


- يفضل ان يكون المتصفح (جوجل كروم أو فايرفوكس ).
- تعبئة الحقول المطلوبة لسيرتك الذاتيه باللغة الإنجليزية ( بالمكان المخصص لذلك )مع رفع جميع المرفقات المطلوبة.
- يجب إستخدام جهاز الحاسب الألي وعدم إستخدام الهاتف المحمول أثناء التقديم على الوظائف .
طريقة التقديم:
التقديم متاح الآن، ويستمر حتى الخميس 1445/9/25هـ (الموافق: 2024/4/4م).. للتقديم اضغط هنا

اقرأ أيضا

أريد تسجيل المخالفات على السيارة باسمي.. المرور يوضح الإجراء المطلوب

توضيح مهم من حساب المواطن حول مبالغ دفعة أبريل المرتقبة خلال أيام؟

ينتهي اليوم.. لا يفوتك التقديم على وظائف المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل

عاجل.. 48 ساعة على إيداع معاش الضمان الاجتماعي.. تعرف على قيمة استحقاقك

"الزكاة والضريبة": 1 أكتوبر بدء "الفوترة الإلكترونية"لهذه المنشآت

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الشؤون الإسلامية 11:19 م الأحد، 24 مارس 2024

بدء التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

وزارة الدفاع 1:03 ص الأحد، 24 مارس 2024

بدأ التقديم الآن.. فتح باب التوظيف في رئاسة أركان القوات البرية الملكية

وزارة الدفاع 3:01 م السبت، 23 مارس 2024

عاجل.. التقديم يبدأ غدًا.. وزارة الدفاع تعلن عن طرح وظائف مدنية في رئاسة أركان القوات البرية الملكية

صندوق التنمية الصناعية 2:23 ص الأربعاء، 20 مارس 2024

ينتهي غدا.. الصندوق الصناعي يعلن عن فتح التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف 2024م