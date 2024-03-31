ينتهي الخميس.. تفاصيل الوظائف الموسمية لمستشفى قوى الأمن

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أعلن برنامج
مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الموسمية المؤقتة
للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:
مجالات العمل:
- وظائف إدارية
- وظائف سائقين
- وظائف تقنية
- وظائف فنية
- وظائف صحية
المؤهلات
المستهدفة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط:
- يسمح بالتقديم على وظيفة واحدة فقط.
- يجب تحديد اسم الوظيفة المتقدم عليها.
- يجب مطابقه المؤهل والخبرة لمتطلبات الوظيفة المتقدم عليها.
- يجب توفر تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري المفعول) للوظائف الصحية.
- يجب إرفاق معادلة الشهادات لحملة المؤهلات الدراسية الصادرة من الدول الأجنبية عند إرفاق الشهادة التعليمية الجامعيةمن موقع وزارة التعليم (سفير المعادلات).
- الوظائف تتطلب إجتياز الامتحانات المطلوبة والمقابلة الشخصية.
- يستنثى من إختبار اللغة الإنجليزية حملة المؤهلات الدراسية الصادرة من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.
- يُستنثى من إختبار اللغة الإنجليزية المتقدمين على وظائف مدراء الإدارات والأطباء.
- يرجى ارفاق رخصه القياده النقل الثقيل مع الهوية الوطنيه للمتقدمين على وظيفة سائق.
- وظائف الحج الموسمية لا تتطلب ارفاق اختبار اللغة الانجليزيه.
ملاحظات:
- يفضل ان يكون المتصفح (جوجل كروم أو فايرفوكس ).
- تعبئة الحقول المطلوبة لسيرتك الذاتيه باللغة الإنجليزية ( بالمكان المخصص لذلك )مع رفع جميع المرفقات المطلوبة.
- يجب إستخدام جهاز الحاسب الألي وعدم إستخدام الهاتف المحمول أثناء التقديم على الوظائف .
طريقة التقديم:
التقديم متاح الآن، ويستمر حتى الخميس 1445/9/25هـ (الموافق: 2024/4/4م).. للتقديم اضغط هنا