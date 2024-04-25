عاجل.. هل تعتبر الحفيدة تابعًا معالاً للجد في حال طلاق والديها؟.. توضيح من حساب المواطن

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أتاح حساب المواطن، تسجيل الحفيدة كتابعة للأب، أو الأم في حال طلاقها.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كانت الحفيدة تعتبر تابعًا معالاً للجد رب الأسرة وفي حال طلاق والديها؟.

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانها الاستفادة من الدعم كتابع لدى "الأب"، وبإمكان المطلقة التسجيل وإضافة الأبناء كتابعين، وإرفاق المستندات (صك ولاية أو إثبات احتضان)".



اهلا بك ، بإمكانها الاستفادة من الدعم كتابع لدى "الأب" ، وبإمكان المطلقة التسجيل واضافة الابناء كتابعين وارفاق المستندات ( صك ولاية أو إثبات احتضان ) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 24, 2024

كيفية إضافة تابع لحساب رب الأسرة في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

