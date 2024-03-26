عاجل.. شاملاً الدعم الإضافي.. تعرف على قيمة مبلغ حساب المواطن دفعة إبريل

أ أ

يتساءل كثير من المؤهلين للدورة 77 من حساب المواطن عن قيمة مبلغ دفعة إبريل، الذي سيتم إيداعه في 3 من إبريل المقبل شاملاً الدعم الإضافي.





قيمة استحقاق حساب المواطن



الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



تعديلات حساب المواطن

