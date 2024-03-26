الثلاثاء، 16 رمضان 1445 ، 26 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الدفعة 77 من حساب المواطن.. معرفة حالة الاعتراض على نتيجة الأهلية

حساب مواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حدد حساب المواطن، خطوات الاطلاع على نتيجة الاعتراض على أهلية الدفعة 77 - شهر إبريل.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية)".اضافة اعلان


تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية

ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
وصدرت نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر إبريل 2024) أمس الأول، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).


موعد صرف دفعات حساب المواطن

وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
لكن المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن أعلن أمس، أنه نظرًا لتزامن موعد إيداع دفعة شهر إبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك، تقرر تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في برنامج #حساب_المواطن لتكون يوم الأربعاء 3 من إبريل 2024م.

خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم

ويمكن لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية التعرف على قيمة استحقاقهم باستخدام الحاسبة التقديرية (من هنا)
وحدد حساب المواطن، خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
 

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرأ أيضا

لهؤلاء الخريجين.. رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

عاجل.. بعد تبكير الصرف.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

عاجل.. تزوجت ولديها 3 أولاد من طليقها.. كيف يتم إضافتهم في حساب المواطن؟

عاجل.. خدمة جديدة من التأمينات.. ماذا عن تقسيط مديونيات المنشأة؟

عاجل.. في حالة انتهاء عقد الإيجار.. هل يجب الإفصاح عنه وحذفه في حساب المواطن؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:01 م الخميس، 29 فبراير 2024

عاجل.. تأثير تحديث البيانات على الأهلية في حساب المواطن.. توضيح من البرنامج

حساب المواطن 9:06 ص الخميس، 29 فبراير 2024

طريقة تسجيل الزوجة الثانية في حساب المواطن للحصول على الدعم

حساب المواطن 4:51 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

الأرملة المقيمة مع أحد الأبناء كيف تُسجل أو تثبت الاستقلالية في حساب المواطن؟

حساب المواطن 3:38 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

زوجي متوفى وابني الكبير "مستقل"؟.. حساب المواطن يكشف عن مصير الدعم لهذه الأسرة