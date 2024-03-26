عاجل.. الدفعة 77 من حساب المواطن.. معرفة حالة الاعتراض على نتيجة الأهلية

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حدد حساب المواطن، خطوات الاطلاع على نتيجة الاعتراض على أهلية الدفعة 77 - شهر إبريل.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية)".



اهلا بك، الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 26, 2024

تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية



موعد صرف دفعات حساب المواطن



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



المستهدفون من حساب المواطن

