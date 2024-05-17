عاجل.. التسجيل في أوبر وكريم هل يؤثر على دعم حساب المواطن؟.. توضيح من البرنامج

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يعمل العديد من المواطنين في تطبيقات نقل الركاب بالمملكة، الأمر الذي يثير التساؤلات حول التأثيرات المحتملة على الدعم المقدم من حساب المواطن.

وردًا على استفسار حول ما إذا كان التسجيل في أوبر وكريم يؤثر على الدعم؟، وهل يلزم إضافة دخل؟، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سوف يشملك الدعم".



حياك الله ، في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية https://t.co/OVjng5nsiw ، نسعد بخدمتك May 17, 2024

أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن

