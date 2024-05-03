عاجل.. هل العمرة مسموح بها للمواطنين في شهر ذي القعدة؟

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ردت وزارة الحج والعمرة على سؤال وجهه أحد الأشخاص يتساءل فيه عن إمكانية أداء العمرة للمواطنين في شهر ذي الحجة.



أداء العمرة في ذي القعدة للمواطنين:



انتهاء تسجيل الحج 1445هـ:



الحد الأدنى لسن التسجيل في حج 1445هـ:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للوزارة عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :" مسموح العمرة بشهر ذي القعدة للمواطنين؟".وجاء الرد من الوزارة على سؤاله بالقول:" حياكم الله يمكنكم إصدار تصريح حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا ومتابعة التطبيق في حال توفر مواعيد يمكنكم الحجز.. دمتم بخير".كما كشفت الوزارة أيضا عن الفترة المحددة لتسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للوزارة على حسابها في منصة إكس يقول فيه :" هل تم الانتهاء من التسجيل في الحج للمواطنين".وجاء الرد من الوزارة على استفساره بالقول :"حياكم الله.. التقديم لحج عام 1445هـ ، لمن لم يسبق له الحج مستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 1445/12/7 هـ حسب المقاعد المتاحة".أيضا ردت وزارة الحج على سؤال يستفسر عن وجود ابن مَحْرم لامرأة مسجلة في حج هذا العام.وكانت الوزارة قد تلقت استفسار في حسابها على منصة إكس تقول فيه صاحبته :" ابني هو محرمي وعمره ١٤ عاما ونصف.. هل أقدر أحجز له تصريحا".وجاء الرد من الوزارة على استفسارها بالقول :"حياكم الله.. الحد الأدنى للتسجيل في حج 1445هـ، لمن سيتم 15 سنة في 1/12/1445هـ.. دمتم بخير".