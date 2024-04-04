عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين : "تم تعليق الخصومات"

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار من قبل أحد الأشخاص ستوضح فيه عن إمكانية الخصم مع السداد المبكر للقرض العقاري.



تعليق الخصومات في الصندوق العقاري:



الحصول على القرض العقاري:



طلب جديد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "هل هناك خصم للسداد المبكر للقرض العقاري وكيف يمكن معرفة مقدار الخصم؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين: "عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا . سعدنا بتواصلك".كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار طرحه مواطن بخصوص الحصول على القرض العقاري مباشرة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" كيف أحصل على القرض العقاري مباشرة من الصندوق علما بأني مقدم عليه من عام 1431هـ، وليس عندي منزل وعمري الآن 56 عاما".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن، يستعلم عن كيفية الحصول على قرض.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أقدر أخذ قرض من عندكم على تمويل العقاري من بنكي.. وكيف أقدم؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".