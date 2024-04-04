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عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين : "تم تعليق الخصومات"

صندوق - التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار من قبل أحد الأشخاص ستوضح فيه عن إمكانية الخصم مع السداد المبكر للقرض العقاري.اضافة اعلان

تعليق الخصومات في الصندوق العقاري:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "هل هناك خصم للسداد المبكر للقرض العقاري وكيف يمكن معرفة مقدار الخصم؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين: "عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا . سعدنا بتواصلك".

الحصول على القرض العقاري:

كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار طرحه مواطن بخصوص الحصول على القرض العقاري مباشرة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" كيف أحصل على القرض العقاري مباشرة من الصندوق علما بأني مقدم عليه من عام 1431هـ، وليس عندي منزل وعمري الآن 56 عاما".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم". 

طلب جديد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:

أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن، يستعلم عن كيفية الحصول على قرض.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم..  كيف أقدر أخذ قرض من عندكم على تمويل العقاري من بنكي.. وكيف أقدم؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".

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