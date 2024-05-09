جهز أوراقك.. طرح وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح 44 وظيفة، "تشمل 21 وظائف لا تتطلب خبرة"، لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في 5 مدن بالمملكة على النحو التالي:





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