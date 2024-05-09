الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

جهز أوراقك.. طرح وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحية بالحرس الوطني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح 44 وظيفة، "تشمل 21 وظائف لا تتطلب خبرة"، لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في 5 مدن بالمملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

مجالات العمل

1 - وظائف فنية
2 - وظائف إدارية
3 - وظائف صحية
4 - وظائف تمريض
5 - وظائف صيادلة
6 - وظائف مدققي حسابات
7 - وظائف أخرى

المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى.

مناطق العمل

- جدة
- الدمام
- الأحساء
- الرياض
- المدينة المنورة

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشؤون الصحية


الشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة العربية السعودية تابع لوزارة الحرس الوطني السعودية، يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة "الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة".

اقرأ أيضا

رواتب وبدل وتأمين.. خطوات التقديم في وظائف "سار" لهؤلاء الخريجين

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص عدم إيداع دفعة مايو لهؤلاء

سارع بالتقديم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف هيئة السوق المالية

عاجل.. بعد ساعات من بدء الإيداع.. حقيقة زيادة دعم حساب المواطن

بعد سرقة لوحات المركبة المرور يوضح الإجراء المطلوب لتفادي المخالفات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وظائف-الهيئة-الملكية-في-الجبيل-وينبع 2:16 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

عاجل.. راتب 10.800 ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة للخريجين في عدة مدن

رابط-وزارة-الدفاع-التجنيد-الموحد- 9:24 ص الإثنين، 29 أبريل 2024

التجنيد الموحد.. وزارة الدفاع تدعو هؤلاء للالتحاق في الخدمة العسكرية

STC 3:18 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

رواتب وتأمينات.. "STC" توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في الرياض

شركة الخدمات الأرضية 1:29 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

للثانوية فأعلى.. الخدمات الأرضية تطرح وظائف موسمية في هذه المناطق