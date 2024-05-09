جهز أوراقك.. طرح وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

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أعلنت
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح 44 وظيفة، "تشمل 21 وظائف
لا تتطلب خبرة"، لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في 5 مدن
بالمملكة على النحو التالي:
مجالات
العمل1 -
وظائف فنية
2 - وظائف إدارية
3 - وظائف صحية
4 - وظائف تمريض
5 - وظائف صيادلة
6 - وظائف مدققي حسابات
7 - وظائف أخرى
المؤهلات
المطلوبة-
الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى.
مناطق
العمل-
جدة
- الدمام
- الأحساء
- الرياض
- المدينة المنورة
طريقة
التقديمالتقديم
متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن الشؤون الصحية
الشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة العربية السعودية تابع لوزارة الحرس الوطني السعودية، يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة "الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة".