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عاجل.. هل تستحق المطلقة "الموظفة" معاش الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي المطور
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط تسجيل المطلقة في الضمان الاجتماعي المطور. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": يمكن للمطلقة التي لديها أبناء سواءً كان أكبرهم تجاوز عمر (18) سنة أو لم يتجاوزها التقديم على معاش الضمان الاجتماعي كأسرة مستقلة متى كان الأبناء يشتركون السكن معها, وستقوم الوزارة بدراسة استحقاق الأسرة بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور كغيرهم من الأسر.اضافة اعلان


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريالاً سعوديًا للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- التأكيد على البيانات المدخلة.
- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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