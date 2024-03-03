هل يستطيع الطالب الجامعي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السن الأدنى للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.
أقل عمر للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطوروردًا على استفسار حول ما إذا كان يستطيع الطالب الجامعي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟، قالت الوزارة: "يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية".
وأضافت: "وفي حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة, فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي".
أهلاً بك , عبدالله— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 3, 2024
يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل إبتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية, وفي حال كان
المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة , فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند (cont) https://t.co/5xqQJerNyO
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعييمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- التأكيد على البيانات المدخلة.
- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعيوفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.