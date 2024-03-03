الأحد، 22 شعبان 1445 ، 03 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل يستطيع الطالب الجامعي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السن الأدنى للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

أقل عمر للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وردًا على استفسار حول ما إذا كان يستطيع الطالب الجامعي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟، قالت الوزارة: "يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية".
وأضافت: "وفي حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة, فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي".


خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- التأكيد على البيانات المدخلة.
- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.


خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق). 
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

عبر "زووم".. معهد ريادة يطرح دورة تدريبية في أساسيات التحليل المالي

عاجل.. براتب 14.500 ريال.. بدء التقديم في وظائف السوق المالية

عاجل.. سرعة الشارع 120 وكنت ماشي 160.. كم قيمة المخالفة؟ "المرور" توضح

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالاستثمار الزراعي للعمل في الرياض

عاجل.. أهلية الدفعة 76 من حساب المواطن.. السؤال الذي يشغل بال الملايين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 5:01 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

عاجل.. كيف تستعلم عن أهلية الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي 4:02 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

عاجل.. طالب ومستقل.. هل يشمله الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي المطور 1:01 ص السبت، 24 فبراير 2024

عاجل.. هل تستحق زوجة السجين الحصول على معاش الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي المطور 2:12 م الثلاثاء، 20 فبراير 2024

شروط منح الضمان الاجتماعي للمطلقة التي ليس لديها أولاد